В Липецкой области обломки украинского дрона упали на жилой дом, погибла женщина

Он уточнил, что в результате происшествия погибла жительница дома 1954 года рождения. Еще два человека пострадали. Предварительно, угрозы их жизни нет.





Еще один дрон попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, указал Артамонов. В результате ЧП, предварительно, никто не пострадал. По словам губернатора, взрывная волна повредила остекление в заселенной части здания.





Утром 3 июля в Минобороны России отчитались, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских БПЛА.





В ведомстве добавили, что 27 дронов перехвачено над Белгородской, 22 БПЛА — над Воронежской, 10 — над Липецкой областью. Также восемь беспилотников сбито над Курской областью и два — над Крымом.