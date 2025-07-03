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В Липецкой области обломки украинского дрона упали на жилой дом, погибла женщина
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Еще два человека получили ранения undefined
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В Липецкой области обломки украинского дрона упали на жилой дом, погибла женщина

Еще два человека получили ранения

Женщина погибла в результате падения обломков украинского БПЛА на частный дом в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

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Он уточнил, что в результате происшествия погибла жительница дома 1954 года рождения. Еще два человека пострадали. Предварительно, угрозы их жизни нет.


Еще один дрон попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, указал Артамонов. В результате ЧП, предварительно, никто не пострадал. По словам губернатора, взрывная волна повредила остекление в заселенной части здания. 


Утром 3 июля в Минобороны России отчитались, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских БПЛА. 


В ведомстве добавили, что 27 дронов перехвачено над Белгородской, 22 БПЛА — над Воронежской, 10 — над Липецкой областью. Также восемь беспилотников сбито над Курской областью и два — над Крымом. 

#липецкая область #игорь артамонов #атака беспилотников
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