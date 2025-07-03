Под Тамбовом трое рабочих погибли при пожаре на предприятии

Три человека погибли, еще три пострадали при пожаре на предприятии в городе Котовске. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.





В ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города, уточнил губернатор. По предварительным данным, причиной стало «нарушение технологических процессов».





Пожар был оперативно локализован. Двое пострадавших госпитализированы, добавил Первышов.





В июне в многоквартирном доме в подмосковном Королеве произошел пожар. Погибли пять человек, в том числе двое детей. Вызволить из квартиры на четвертом этаже удалось только одну женщину.