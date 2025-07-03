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Под Тамбовом трое рабочих погибли при пожаре на предприятии
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Также три человека пострадали, двоих госпитализировали undefined
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Под Тамбовом трое рабочих погибли при пожаре на предприятии

Также три человека пострадали, двоих госпитализировали

Три человека погибли, еще три пострадали при пожаре на предприятии в городе Котовске. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.


В ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города, уточнил губернатор. По предварительным данным, причиной стало «нарушение технологических процессов». 


Пожар был оперативно локализован. Двое пострадавших госпитализированы, добавил Первышов.


В июне в многоквартирном доме в подмосковном Королеве произошел пожар. Погибли пять человек, в том числе двое детей. Вызволить из квартиры на четвертом этаже удалось только одну женщину. 

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#пожар #тамбовская область #погибшие
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