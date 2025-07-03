В Петербурге задержали гражданку России, готовившую теракт по заданию Украины

Сотрудники силовых структур задержали в Санкт-Петербурге девушку, готовившую теракт. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.





Злоумышленницу застали в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, уточнили в ведомстве. Теракт удалось предотвратить.





Гражданка России 2002 года рождения действовала по заданию украинских спецслужб, пояснили в ФСБ.





По данным ведомства, в июне 2024 года она через мессенджеры инициативно установила контакт с представителем спецслужбы Украины и выразила готовность участвовать в диверсионно-террористической деятельности за содействие в выезде из РФ и получении гражданства одной из стран Евросоюза.





Девушка наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры, указывают в ФСБ.





В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.