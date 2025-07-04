В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Перспективной улице Екатеринбурга в микрорайоне Академический-2 присвоено имя режиссера Алексея Балабанова, сообщили в пресс-службе администрации города по итогам заседания комиссии по топонимике.





Отмечается, что строительство дороги начнется скоро. Улица расположится рядом с еще одной, названной в честь уральского режиссера Ярополка Лапшина.





Ранее было принято решение установить в Екатеринбурге памятник Балабанову. В конкурсе участвовало 47 кандидатов, представивших 58 работ. В финал вышли 10 авторов, а победителем был признан проект Мейрама Баймуханова.





В его интерпретации режиссер изображен сидящим в пустом вагоне трамвая. Скульптуру разместят напротив Дворца молодежи, рядом с домом, где Балабанов проживал, и школой, в которой он учился.