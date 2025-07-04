В Нальчике неизвестный напал на экипаж полиции

Неизвестный с использованием холодного оружия напал на наряд дорожно-патрульной службы в Нальчика, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.





По его данным, нападавшего ликвидировали. Его личность не уточняется. Один из сотрудников правоохранительных органов был ранен, ему оказывается необходимая помощь.





Источник РИА Новости заявил, что стрельба произошла во время задержания подозреваемых. По данным Telegram-канала Mash, нападавших было двое. Один убит на месте, второй пытался сбежать. Позже его задержали.





Ранее стрельба произошла в Махачкале. Двое напали на патруль ДПС и открыли шквальный огонь по полицейским. Погибли двое сотрудников правоохранительных органов.