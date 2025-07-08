В России изменили порядок прохождения военной службы: главные нововведения

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий существенные изменения в порядок прохождения военной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.





Согласно нововведениям, иностранные граждане, служащие в ВС РФ, теперь могут участвовать в боевых действиях не только при чрезвычайном или военном положении, но и в период мобилизации. Также уточнены правила увольнения военнослужащих-контрактников, избранных депутатами, — они получат право на увольнение или приостановление службы.





Особое внимание уделено новым правилам заключения краткосрочных контрактов сроком до одного года для участия в ликвидации ЧС, международных операциях, борьбе с терроризмом за рубежом и сопровождении военных кораблей. Такой контракт можно будет заключить не ранее чем за месяц до окончания срочной службы. Указ вступил в силу сразу после подписания президентом.





Ранее сообщалось, что молодых москвичей, которым в 2025 году исполняется 17 лет, начали автоматически ставить на на воинский учет.