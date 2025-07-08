Движение «Голос» объявило о прекращении работы после приговора его сопредседателю

Российское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» (внесено в реестр иноагентов) объявило о прекращении деятельности, говорится в официальном заявлении организации.





Прекращение деятельности связано с приговором сопредседателю движения Григорию Мельконьянцу, которого 14 мая Басманный суд Москвы признал виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонию общего режима.





Теперь любые формы участия в работе «Голоса» могут повлечь за собой уголовную ответственность, подчеркнули в руководстве движения.





В заявлении отмечается, что сегодня, 8 июля, были досрочно прекращены полномочия членов совета движения, председателей и членов региональных отделений, а также членов ревизионной комиссии. Также остановлена работа всех проектов движения.





В руководстве «Голоса» говорят, что не ставили перед собой задачу обеспечивать победу каких-либо политических сил, поскольку считают наблюдение за выборами не формой политической деятельности, а способом защиты конституционного строя и одним из гарантируемых прав граждан.