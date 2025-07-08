Бывшему замглавы Минобороны РФ Попову предъявлены новые обвинения

Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов обвиняется не только в мошенничестве, но и в превышении полномочий, незаконном обороте оружия и служебном подлоге. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.





Сейчас расследование уголовного дела ведется по нескольким статьям, в том числе о мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.





Один из эпизодов обвинения связан с охотничьим ружьем «Вепрь», которое, по версии следствия, Павел Попов хранил без надлежащего оформления. Адвокат Денис Сагач пояснил ТАСС, что генерал получил оружие в подарок на день рождения около пяти лет назад и не знал о необходимости регистрации. Защита настаивает, что этот случай должен квалифицироваться как административное правонарушение, однако СК РФ возбудил уголовное дело.





Напомним, Павел Попов был задержан 29 августа 2024 года по подозрению в хищении бюджетных средств в составе организованной группы. Вину он не признает. Сам 68-летний фигурант находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда его в мае перевели из СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, его подзащитный не может участвовать в следственных действиях из-за тяжелого состояния.





В декабре прошлого года адвокат рассказал Daily Storm, что его подзащитный не будет проситься на СВО.