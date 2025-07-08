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Безруков: «Театральный бульвар» органично вплетается в городскую жизнь
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Артист добавил, что подлинно живой театр всегда стремится к улице undefined
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Безруков: «Театральный бульвар» органично вплетается в городскую жизнь

Артист добавил, что подлинно живой театр всегда стремится к улице

Фестиваль «Театральный бульвар» стал одним из немногих проектов, в которых театр не просто покидает сцену, а гармонично интегрируется в городскую жизнь, рассказал Агентству городских новостей «Москва» художественный руководитель Московского губернского театра, режиссер, народный артист России Сергей Безруков.


«Совсем немного театральных событий в мире могут похвастаться тем, что захватывают полностью весь город. Подлинно живой театр всегда стремится к улице — туда, где люди, свет, движение», — заявил Безруков.


Фестиваль «Театральный бульвар» стартовал 1 июня в рамках проекта «Лето в Москве». Мероприятия продлятся до осени. В программе более 600 театральных постановок, которые будут представлены на городских улицах с участием более трех тысяч артистов.

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#москва #сергей безруков #театральный бульвар
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