Безруков: «Театральный бульвар» органично вплетается в городскую жизнь

Фестиваль «Театральный бульвар» стал одним из немногих проектов, в которых театр не просто покидает сцену, а гармонично интегрируется в городскую жизнь, рассказал Агентству городских новостей «Москва» художественный руководитель Московского губернского театра, режиссер, народный артист России Сергей Безруков.





«Совсем немного театральных событий в мире могут похвастаться тем, что захватывают полностью весь город. Подлинно живой театр всегда стремится к улице — туда, где люди, свет, движение», — заявил Безруков.





Фестиваль «Театральный бульвар» стартовал 1 июня в рамках проекта «Лето в Москве». Мероприятия продлятся до осени. В программе более 600 театральных постановок, которые будут представлены на городских улицах с участием более трех тысяч артистов.