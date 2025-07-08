При крушении самолета в селе Дербышки никто не пострадал, сообщили в местной администрации

Легкий самолет рухнул на дом в поселке Дербышки Советского района города Казани. В местной администрации сообщили Daily Storm, что при падении самолета никто не пострадал.





«Сегодня утром в СНТ «Дубки» в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация. В ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ «Дубки». Территория сейчас полностью оцеплена, работают оперативные службы, возгорание ликвидировано. Самое главное — пострадавших нет», — доложили в пресс-службе администрации.





По словам очевидцев, разбившийся борт долго кружил в небе перед падением. В местных Telegram-каналах и СМИ сообщают, что самолет выполнял учебный полет и зацепил крылом линию электропередачи в садовом товариществе, что и привело к крушению. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что здание охвачено огнем, повсюду обломки. На место происшествия направлены экстренные службы.