В Абхазии российских туристов назвали «угрозой национальной безопасности»

Директор Фонда кино Абхазии Александр Басария назвал приезжающих из России туристов «угрозой национальной и экономической безопасности». Его слова были опубликованы в Telegram-канале Sovmin.





Басария раскритиковал практику дешевых туров, из-за которой гости из России образуют замкнутые анклавы, не посещают местные заведения и не поддерживают малый бизнес, предпочитая питаться привезенными с собой продуктами. Особое недовольство Басария выразил в адрес российских туроператоров, которых обвинил в демпинге цен на гостиницы и экскурсионные услуги, что, по его мнению, нарушает рыночные механизмы и вредит местной экономике. Он призвал полностью свернуть сотрудничество с российскими туристическими компаниями, назвав их «олигархическими», передает «Газета.Ru».





Это уже второй подобный инцидент за последние месяцы — в июне скандал разразился после заявления экс-чиновницы из Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая о «ненужности» малообеспеченных российских туристов, что привело к ее увольнению. В ведомстве тогда объяснили, что ее слова не отражают официальную позицию республики.





Напомним, ранее парламент Абхазии не одобрил соглашение об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.