Новости
Новости 18+
St
В Абхазии российских туристов назвали «угрозой национальной безопасности»
18+
Россиян обвинили в том, что они не ходят в кафе и едят привезенную с собой еду undefined
Новости

В Абхазии российских туристов назвали «угрозой национальной безопасности»

Россиян обвинили в том, что они не ходят в кафе и едят привезенную с собой еду

Директор Фонда кино Абхазии Александр Басария назвал приезжающих из России туристов «угрозой национальной и экономической безопасности». Его слова были опубликованы в Telegram-канале Sovmin.


Басария раскритиковал практику дешевых туров, из-за которой гости из России образуют замкнутые анклавы, не посещают местные заведения и не поддерживают малый бизнес, предпочитая питаться привезенными с собой продуктами. Особое недовольство Басария выразил в адрес российских туроператоров, которых обвинил в демпинге цен на гостиницы и экскурсионные услуги, что, по его мнению, нарушает рыночные механизмы и вредит местной экономике. Он призвал полностью свернуть сотрудничество с российскими туристическими компаниями, назвав их «олигархическими», передает «Газета.Ru».


Это уже второй подобный инцидент за последние месяцы — в июне скандал разразился после заявления экс-чиновницы из Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая о «ненужности» малообеспеченных российских туристов, что привело к ее увольнению. В ведомстве тогда объяснили, что ее слова не отражают официальную позицию республики.


Напомним, ранее парламент Абхазии не одобрил соглашение об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#абхазия #туристы #лето
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...