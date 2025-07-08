Критиковавший Макрона депутат найден мертвым в своем доме

Во Франции обнаружено тело депутата Национального собрания от партии «Республиканцы» Оливье Марлекса. Как сообщает AFP со ссылкой на прокурора Фредерика Шевалье, 54-летний политик был найден мертвым вечером 7 июля в своем доме в коммуне Анэт (департамент Эр и Луар). По предварительной версии, речь идет о самоубийстве.





Марлекс, бывший советник президента Николя Саркози и соратник экс-премьера Мишеля Барнье, впервые был избран в парламент в 2012 году. Он возглавлял комиссию, расследовавшую обстоятельства продажи французской машиностроительной компании Alstom американской General Electric, и неоднократно критиковал политику действующего президента Эммануэля Макрона, который также отреагировал на смерть политика.





«Опытный политик, убежденно отстаивавший свои идеи. Я также уважал наши разногласия, поскольку они рассматривались в свете нашей любви к стране», — написал президент Франции в своем аккаунте X.





Соболезнования также выразили лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен и мэр Ниццы Кристиан Эстрози.





Ранее стало известно, что отправленный в отставку министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Подмосковье.