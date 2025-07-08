Песков: В Кремле были шокированы самоубийством Старовойта

Самоубийство бывшего министра транспорта Романа Старовойта «шокировало и нас тоже», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Его слова приводит РБК.





Представитель Кремля добавил, что подобные случаи «не могут не шокировать нормальных людей». По словам Пескова, президенту России Владимиру Путину было «незамедлительно об этом доложено».





«Конечно же, информация такого рода — она всегда трагическая и печальная», — заключил пресс-секретарь главы государства. Песков напомнил, что сейчас идет следствие, которое «призвано ответить на все вопросы».





«Пока оно идет, можно рассуждать, но это могут, наверное, делать представители СМИ, политологи. Но это не с руки делать нам», — сказал пресс-секретарь президента.





Старовойт был уволен с должности министра транспорта России 7 июня. По словам Пескова, освобождение чиновника от должности не связано с утратой доверия. Через несколько часов после отставки тело экс-министра с огнестрельным ранением было обнаружено в личном автомобиле. Основная версия — самоубийство.