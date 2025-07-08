Экс-замминистра обороны Попов потратил деньги для парка «Патриот» на дачу сыну

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов использовал бюджетные средства, выделенные на развитие парка «Патриот», для строительства частной недвижимости своему сыну. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.





По данным ведомства, на земельном участке, принадлежащем сыну Попова в подмосковном СНТ, за счет этих денег были возведены двухэтажный жилой дом, гостевой дом (баня) и двухэтажный гараж. Все объекты были полностью оборудованы — с внутренней отделкой, мебелью и сантехникой.





В прокуратуре уточнили, что в документах эти работы проходили как «строительство объектов парка «Патриот», хотя фактически они не имели к нему отношения, передает РИА Новости.





Напомним, что Павла Попова задержали в августе 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий, а также незаконном обороте оружие. Также фигурантами уголовного дела стали экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров.





Следствие установило, что они вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах в парке и за счет этого похитили более 25 миллионов рублей. Суд решил арестовать их имущество на общую сумму более 100 миллионов рублей. Ахмедов и Шестеров признали свою вину, их дела уже передали в суд. Следствие по делу Попова продолжается. Он не признает свою вину.





Ранее стало известно о новых обвинениях в адрес Попова, связанных с подаренным ему охотничьим ружьем.