Госдума утвердила Никитина на должность министра транспорта

Госдума утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта России, следует из заявления нижней палаты. Решение было принято единогласно: за высказались 408 депутатов.





Никитин, выступая в Госдуме, рассказал, что 7 июля он встречался с фракциями, обсуждался «практически весь спектр транспортных вопросов». В их числе — благополучие ветеранов СВО, их безопасность в поездах, автобусах и самолетах. Эти вопросы отражены в нацпроектах, подчеркнул чиновник.





Никитин занял должность заместителя министра транспорта в феврале 2025 года. До этого он был губернатором Новгородской области.





Предложение занять должность министра транспорта он получил накануне, 7 июля, после того как был снят с этого поста Роман Старовойт. Днем того же дня Старовойт был найден мертвым. По версии Следственного комитета, он совершил самоубийство.