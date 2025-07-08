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Госдума утвердила Никитина на должность министра транспорта
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Депутаты приняли решение единогласно undefined
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Госдума утвердила Никитина на должность министра транспорта

Депутаты приняли решение единогласно

Госдума утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта России, следует из заявления нижней палаты. Решение было принято единогласно: за высказались 408 депутатов.


Никитин, выступая в Госдуме, рассказал, что 7 июля он встречался с фракциями, обсуждался «практически весь спектр транспортных вопросов». В их числе — благополучие ветеранов СВО, их безопасность в поездах, автобусах и самолетах. Эти вопросы отражены в нацпроектах, подчеркнул чиновник.


Никитин занял должность заместителя министра транспорта в феврале 2025 года. До этого он был губернатором Новгородской области.


Предложение занять должность министра транспорта он получил накануне, 7 июля, после того как был снят с этого поста Роман Старовойт. Днем того же дня Старовойт был найден мертвым. По версии Следственного комитета, он совершил самоубийство.

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#минтранс #старовойт #андрей никитин
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