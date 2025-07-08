Зеленский готовит радикальное обновление кабинета министров

Президент Украины Владимир Зеленский может провести самые масштабные за время конфликта с Россией кадровые перестановки в правительстве уже на следующей неделе, одновременно заменив посла в США Оксану Маркарову. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три информированных источника.





Согласно публикации, Зеленский пообещал американскому президенту Дональду Трампу назначить нового посла в США параллельно с серьезными изменениями в кабинете министров. Источники издания указывают, что украинский лидер хочет видеть на этом посту «эффективного переговорщика», который будет одинаково хорошо восприниматься как Белым домом, так и Конгрессом.





Ранее украинский нардеп Ярослав Железняк также заявлял о возможном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля и полной смене состава правительства. Главным кандидатом на пост главы кабмина считается первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко. Украинские СМИ предполагают, что такие кадровые решения могут усилить влияние главы офиса президента Андрея Ермака и отвлечь внимание от проблем на фронте и коррупционных скандалов.





Ранее также сообщалось, что политический кризис на Украине, включающий чистки, внутренние конфликты и борьбу за власть, может привести к глубокому расколу в руководстве страны.