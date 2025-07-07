Политический кризис на Украине, включающий чистки, внутренние конфликты и борьбу за власть, может привести к глубокому расколу в руководстве страны. Об этом пишет The Economist, отмечая, что ситуация усугубляется на фоне приостановки поставок западного вооружения.





Вице-премьер Алексей Чернышов оказался в центре коррупционного скандала, который, по мнению источников издания, мог быть инициирован главой офиса президента (ОП) Андреем Ермаком. Хотя прямых доказательств его участия нет, три чиновника утверждают, что Ермак «позволил делу развиваться», тогда как другие расследования замораживались. Чернышов, по их словам, «встал на пути Ермака», и его отстранение открывает дорогу для назначения новым премьером Юлии Свириденко — протеже Ермака. Ранее президент Владимир Зеленский блокировал эту инициативу, но сейчас позиции главы ОП укрепились.





В июне достиг пика конфликт между Ермаком и руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым*: обсуждалось смещение генерала. Окружение Ермака называет Буданова «эксцентричным революционером», строящим собственную политическую силу. В публикации говорится, что 90% президентского окружения считают его сумасшедшим, 10% — гением. Тот факт, что Буданов сохранил пост, указывает на то, что Зеленский оставляет последнее слово за собой, несмотря на влияние Ермака, делает вывод The Economist.





Ранее итальянский журналист Элизео Бертолази выразил мнение, что Ермак может стать самым безопасным преемником Зеленского.





*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.