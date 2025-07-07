Лидер ЛДПР Слуцкий приехал в Мариуполь, чтобы обсудить восстановление города

Делегация ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким посетила город Мариуполь в Донецкой Народной Республике. По мнению Слуцкого, восстановление и дальнейшее развитие города, создание рабочих мест и инвестиции с запуском новых производств укрепят экономику региона и страны в целом.





Либерал-демократы встретились с руководством Мариуполя и мэром Антоном Кольцовым. Лидер партии обсудил меры поддержки из федерального центра и ликвидацию бюрократических препон, чтобы в полной мере запустить экономику промышленного региона.





Также делегация ЛДПР посетила предприятие в Мариуполе — ООО «Азов Трак», выпускающее аналоги осей SAF для прицепов. Слуцкий пообщался с руководством и простыми рабочими предприятия, обсудили необходимые меры поддержки для компании. Они заверили, что по техническим характеристикам местные оси не уступают европейским. Завод освоил всю цепочку производства — от металлопроката до готовых изделий.





«В этом цехе наши русские Кулибины смогли наладить полный цикл производства, сделать все самостоятельно. И это вдохновляет всех нас следовать к достижению нашей главной цели — победе России на всех фронтах, в том числе индустриальном. Оси, которые вы производите, ничуть не уступают по техническим характеристикам зарубежным аналогам и при этом значительно дешевле. Такие технологии должны быть запатентованы, несмотря на бездушие чиновников», — сказал председатель ЛДПР.





Партийцы посетили Центр детского юношеского творчества города Мариуполя, полностью восстановленный в 2023 году. Для юных мариупольцев там открыты два бассейна, обсерватория, актовый зал, хореографические и музыкальные кабинеты. Леонид Слуцкий пообщался с педагогами и родителями учеников, посмотрел спектакль детской театральной студии и выступления творческих коллективов.





Лидер ЛДПР сообщил о решении партии взять шефство над Центром детского юношеского творчества города Мариуполя. Партия будет помогать учреждению с закупками необходимого оборудования, расходников, организацией выступлений и отдыха юных воспитанников.





«Этот детский центр всегда был наполнен сотнями улыбок детей, радостью родителей и педагогов — настоящих подвижников своего дела. И мы видим, как благодаря их усилиям он снова возрожден. Он стал настоящим символом возвращения города к нормальной, мирной жизни. В апостольские еще времена была сказана фраза: «Спешите делать добро, это проверяет человека на человечность». <..> ЛДПР берет этот центр на свое обеспечение, окажем всю возможную помощь», — подчеркнул Леонид Слуцкий.





Делегация также посетила собор Архистратига Михаила, где состоялась встреча с военнослужащими.