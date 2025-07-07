Трамп назвал Маска «ходячей катастрофой» из-за его политических планов

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Илона Маска, назвав его «ходячей катастрофой» из-за планов создать новую политическую партию. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.





«Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу», — написал он.





Предприниматель планирует создать третью политическую партию, однако ни одна третья сила в США никогда не добивалась успеха, напомнил Трамп. По его словам, американская система не предназначена для этого.





В США существует множество партий, однако реальная власть есть только у двух: Республиканской, которую представляет Трамп, и Демократической.





Маск сообщил о планах создать политическую партию под названием «Америка». Бизнесмен намерен сосредоточиться на том, чтобы партия занимала всего по два-три места в сенате и 8-10 мест в палате представителей.