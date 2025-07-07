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Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса России
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Ранее он занимал должность заместителя министра undefined
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Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса России

Ранее он занимал должность заместителя министра

Исполняющим обязанности министра транспорта РФ стал Андрей Никитин — замглавы ведомства и экс-губернатор Новгородской области. Указ подписал президент Владимир Путин. 


Никитин на встрече с главой государства заявил, что Минтранс намерен создать единую систему идентификации беспилотного транспорта, дорожную карту скоро внесут в кабмин. Он отметил, что российская транспортная система должна стать одной из самых эффективных в мире. 


Ранее стало известно, что от должности министра транспорта указом президента был освобожден Роман Старовойт.


Он занимал пост министра транспорта с мая 2024 года. До этого, с 2018-го, возглавлял Курскую область.

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#минтранс #владимир путин #никитин
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