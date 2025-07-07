Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса России

Исполняющим обязанности министра транспорта РФ стал Андрей Никитин — замглавы ведомства и экс-губернатор Новгородской области. Указ подписал президент Владимир Путин.





Никитин на встрече с главой государства заявил, что Минтранс намерен создать единую систему идентификации беспилотного транспорта, дорожную карту скоро внесут в кабмин. Он отметил, что российская транспортная система должна стать одной из самых эффективных в мире.





Ранее стало известно, что от должности министра транспорта указом президента был освобожден Роман Старовойт.





Он занимал пост министра транспорта с мая 2024 года. До этого, с 2018-го, возглавлял Курскую область.