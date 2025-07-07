Украинские мошенники обманули россиян и заставили работать на разведку

Федеральная служба безопасности России задержала четырех граждан РФ, подозреваемых в совершении диверсий по заданию украинских спецслужб. Задержания прошли в Челябинской, Ивановской и Тульской областях, сообщает центр общественных связей ФСБ.





По данным ведомства, задержанные 1992, 2001 и 2004 годов рождения занимались разведкой объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, осуществляли поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повреждали опоры высоковольтных линий электропередачи.





В ходе следствия выяснилось, что все четверо изначально стали жертвами телефонных мошенников, переведя на так называемые безопасные счета суммы от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей. После этого с ними через мессенджеры Telegram и WhatsApp связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники угрожали задержанным уголовным преследованием за якобы финансирование ВСУ и под этим предлогом принудили их к совершению преступлений, маскируя это под «проверку антитеррористической защищенности объектов».





В ФСБ подчеркнули, что за совершенные деяния задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.





До этого в Дагестане арестовали подростка, который планировал устроить теракт в Буйнакске.