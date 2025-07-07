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Прилепин рассказал, как ему удалось выжить при покушении
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По его словам, сапер слишком глубоко заложил взрывчатку undefined
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Прилепин рассказал, как ему удалось выжить при покушении

По его словам, сапер слишком глубоко заложил взрывчатку

Писатель Захар Прилепин раскрыл детали покушения на него в мае 2023 года. По его словам, он остался жив благодаря ошибке сапера-самоучки, который неправильно заложил взрывное устройство.


«Так как он был сапер-самоучка и делал, что из Киева ему объясняли, он зарыл слишком глубоко мину, первая сила взрыва ушла в землю... Он боялся, видимо, что ее заметят, и зарыл ее глубже», — объяснил Прилепин в документальном фильме, фрагмент которого оказался в распоряжении РИА Новости.


Писатель также рассказал, что после взрыва он два часа пролежал на месте происшествия со сломанным позвоночником и восемью переломами ног, три перелома были открытыми. Прилепин также прокомментировал мотивы нападавших. По его словам, для Украины важна ее международная репутация, поэтому если появляются люди, ко мнению которых прислушиваются в России и на Западе, они «становятся самыми страшными противниками».


Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года в Нижегородской области. В результате взрыва автомобиля погиб водитель и соратник Прилепина Александр Шубин. Расследование установило причастность украинских спецслужб к организации этого преступления.


В недавней беседе с Daily Storm литератор рассказал, что не будет утилизировать свою взорванную машину, которую ему вернули после теракта.

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#покушение #взрыв #прилепин
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