Польша начала спецоперацию на границе с Германией

Польские власти развернули масштабную операцию на границе с Германией, направив значительные военные силы для поддержки пограничных служб. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе X официально объявил о начале спецоперации «Безопасный Запад».





«Началась операция «Безопасный Запад» — польская армия поддерживает пограничную охрану и полицию на границе с Германией. Параллельно мы расширяем деятельность на границе с Литвой в рамках операции «Безопасное Подлясье», — рассказал глава оборонного ведомства. Он подчеркнул, что эти меры направлены на эффективное противодействие современным миграционным вызовам.





Войско польское для операции выделило пять тысяч военнослужащих регулярной армии. По словам министра внутренних дел Польши Томаша Семоняка, уже есть первые результаты. В частности, на литовской границе были задержаны нелегальные мигранты из Афганистана, которых перевозил эстонский водитель.





Операция началась после введения 7 июля временного пограничного контроля с Германией и Литвой сроком на 30 дней. По данным Radio ZET, за первую ночь на литовской границе проверили 620 человек и 400 автомобилей, задержав первых нелегалов.





Ранее в польском МИД выразили мнение, что у России якобы есть заинтересованность в нелегальной миграции из Африки в Европу.