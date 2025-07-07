Трамп пригрозил странам наложением пошлин 10% за поддержку БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, поддерживающим БРИКС, что наложит на них пошлины в размере 10%. Об этом он написал в Truth Social.





«Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, подвергнется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 10%-м тарифам. Исключений не будет», — заявил он в соцсети.





В январе этого года Трамп обещал ввести стопроцентные пошлины в отношении стран, которые в качестве валюты при осуществлении торговли будут использовать не доллар, а другие деньги.