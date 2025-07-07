Трамп пригрозил странам наложением пошлин 10% за поддержку БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, поддерживающим БРИКС, что наложит на них пошлины в размере 10%. Об этом он написал в Truth Social.
«Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, подвергнется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 10%-м тарифам. Исключений не будет», — заявил он в соцсети.
В январе этого года Трамп обещал ввести стопроцентные пошлины в отношении стран, которые в качестве валюты при осуществлении торговли будут использовать не доллар, а другие деньги.
6-7 июля в Рио-де-Жанейро проходит XVII саммит БРИКС — встреча глав государств объединения. На момент проведения саммита членство в БРИКС подтвердили 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Индонезия, Иран, ОАЭ и Эфиопия.