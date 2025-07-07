Взрывы прогремели сразу в нескольких украинских военкоматах

Взрывы прогремели в двух украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) днем 7 июля. В частности, речь идет о ТЦК в городах Харькове и Запорожье, которые находятся под контролем ВСУ. Об этом сообщили сухопутные войска ВСУ в своем Telegram-канале.





В результате инцидента в Запорожском областном ТЦК получил ранения один военнослужащий. На месте происшествия работают экстренные службы, точное количество пострадавших уточняется, передает ТАСС.





Это уже не первый случай подобных инцидентов. Ранее взрывы произошли в военкоматах Кривого Рога, Полтавы и Кременчуга. Винницкий областной ТЦК в понедельник, 7 июля, даже был вынужден прекратить работу по основному адресу из-за «угрожающей ситуации» и перенести прием граждан на территорию больницы.





Ранее в Кузбассе задержали подростка, планировавшего устроить взрыв в военкомате.