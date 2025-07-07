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Лавров заявил, что в мирном соглашении должны быть прописаны демилитаризация и денацификация Украины
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Также в документе нужно указать отмену санкций и возврат активов, считает министр undefined
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Лавров заявил, что в мирном соглашении должны быть прописаны демилитаризация и денацификация Украины

Также в документе нужно указать отмену санкций и возврат активов, считает министр

Демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против РФ, возврат активов должны быть прописаны в мирном соглашении. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.


Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта, но речь действительно должна идти о прочном мире, а не о перемирии, указал Лавров. 


По его словам, «нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала». Глава МИД РФ отметил, что «устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта». 


Также он сообщил, что сроки третьего раунда прямых российско-украинских переговоров согласовываются. В интервью венгерской газете Magyar Nemzet Лавров напомнил, что по российской инициативе и при содействии турецких партнеров в Стамбуле «были начаты прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий». 


Первый раунд переговоров России и Украины состоялся 19 мая, второй — 2 июня. Стороны провели несколько обменов военнопленными. 

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#лавров #санкции против россии #сво #мирные переговоры
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