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Песков ответил, связана ли отставка Старовойта с утратой доверия
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Пресс-секретарь президента России уточнил, что в тексте указа главы государства такой формулировки нет undefined
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Песков ответил, связана ли отставка Старовойта с утратой доверия

Пресс-секретарь президента России уточнил, что в тексте указа главы государства такой формулировки нет

Освобождение Романа Старовойта от должности главы Министерства транспорта России не связана с утратой доверия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.


По его словам, если чиновника отстраняют по этой причине, это обязательно отмечается в президентском указе.


«Как вы видели, такой формулировки использовано не было», — цитирует Пескова ТАСС.


Также представитель Кремля прокомментировал назначение Андрея Никитина исполняющим обязанности руководителя ведомства. По словам Пескова, Владимир Путин посчитал, что рабочий опыт и качества Никитина наилучшим образом скажутся на работе Минтранса. Чиновник ранее занимал пост замглавы этого министерства, а до этого был губернатором Новгородской области.


Сообщалось, что отставка Старовойта могла произойти из-за транспортного коллапса в российских аэропортах 5-6 июля.

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