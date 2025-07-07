Песков ответил, связана ли отставка Старовойта с утратой доверия

Освобождение Романа Старовойта от должности главы Министерства транспорта России не связана с утратой доверия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.





По его словам, если чиновника отстраняют по этой причине, это обязательно отмечается в президентском указе.





«Как вы видели, такой формулировки использовано не было», — цитирует Пескова ТАСС.





Также представитель Кремля прокомментировал назначение Андрея Никитина исполняющим обязанности руководителя ведомства. По словам Пескова, Владимир Путин посчитал, что рабочий опыт и качества Никитина наилучшим образом скажутся на работе Минтранса. Чиновник ранее занимал пост замглавы этого министерства, а до этого был губернатором Новгородской области.



