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Путин уволил Старовойта с должности министра транспорта
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Он работал в этой должности с мая 2024-го Роман Старовойт
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Путин уволил Старовойта с должности министра транспорта

Он работал в этой должности с мая 2024-го

Роман Старовойт Фото: Global Look Press / Сергей Елагин

Президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от занимаемой им должности министра транспорта РФ. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте Кремля. 


По данным «Коммерсанта» со ссылкой на экспертов в авиаотрасли, увольнение произошло после транспортного коллапса на выходных 5-6 июля. По информации СМИ, ущерб авиакомпаний из-за сбоев в расписании уже оценили в 20 миллиардов рублей. 


Роман Старовойт занимал пост министра транспорта с мая 2024 года. До этого он возглавлял Курскую область. 


В 2012–2018 годах Старовойт руководил Росавтодором. С 1 по 10 октября 2018 года занимал должность замминистра транспорта.

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#минтранс #министр #старовойт
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