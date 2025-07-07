Путин уволил Старовойта с должности министра транспорта

Президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от занимаемой им должности министра транспорта РФ. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте Кремля.





По данным «Коммерсанта» со ссылкой на экспертов в авиаотрасли, увольнение произошло после транспортного коллапса на выходных 5-6 июля. По информации СМИ, ущерб авиакомпаний из-за сбоев в расписании уже оценили в 20 миллиардов рублей.





Роман Старовойт занимал пост министра транспорта с мая 2024 года. До этого он возглавлял Курскую область.





В 2012–2018 годах Старовойт руководил Росавтодором. С 1 по 10 октября 2018 года занимал должность замминистра транспорта.