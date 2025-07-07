Минобороны России: За ночь силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник

В Минобороны России отчитались о том, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО был уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотник самолетного типа.





В ведомстве уточнили, что 20 дронов нейтрализовали в Белгородской, 14 — в Курской, девять БПЛА – над территорией Липецкой области.





Также восемь беспилотников перехвачены над Брянской областью, столько же — в небе над Московским регионом и Воронежской областью. Семь БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, по три — над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями.





Два вражеских БПЛА ликвидированы над территорией Орловской области, по одному дрону — во Владимирской области, Краснодарском крае и Крыму.





Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ночь на 7 июля средства радиоэлектронной борьбы подавили несколько беспилотников в Лужском районе. Жертв и разрушений нет, отметил он.