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Минобороны России: За ночь силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник
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О пострадавших или разрушениях не сообщается undefined
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Минобороны России: За ночь силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник

О пострадавших или разрушениях не сообщается

В Минобороны России отчитались о том, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО был уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотник самолетного типа.


В ведомстве уточнили, что 20 дронов нейтрализовали в Белгородской, 14 — в Курской, девять БПЛА – над территорией Липецкой области. 


Также восемь беспилотников перехвачены над Брянской областью, столько же — в небе над Московским регионом и Воронежской областью. Семь БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, по три — над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями. 


Два вражеских БПЛА ликвидированы над территорией Орловской области, по одному дрону — во Владимирской области, Краснодарском крае и Крыму. 


Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ночь на 7 июля средства радиоэлектронной борьбы подавили несколько беспилотников в Лужском районе. Жертв и разрушений нет, отметил он.

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#пво #минобороны рф #сво #атака беспилотников
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