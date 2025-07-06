В Техасе из-за наводнений погиб 51 человек, в том числе 15 детей

Христианский лагерь для девочек Camp Mystic на берегу реки Гуадалупе был снесен наводнением. По данным телеканала CNN, погибло не менее 51 человека, в том числе 15 детей. 27 девочек пропали без вести.
В Camp Mystic находилось около 750 детей. По данным CNN, вода поднялась более чем на шесть метров менее чем за два часа.
Губернатор штата Техас Грег Эббот в соцсетях сообщил, что посетил Camp Mystic. По его информации, лагерь снесли бурные воды реки, а уровень подъема воды «над домиками был шокирующим».
Как сообщает CNN, для поисков пропавших без вести задействованы 158 внедорожников, 37 лодок, 10 поисково-спасательных групп, два вертолета, 16 дронов и 302 спасателя.
Примерно 850 человек эвакуировали. Там введен режим ЧС федерального масштаба.
Синоптики заявили, что предупреждали властей о готовящейся катастрофе. Власти Техаса заявили, что не ожидали такого сильного ливня, который за короткое время принес столько же осадков, сколько выпадает за несколько месяцев в этом регионе.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм пообещала, что администрация президента США Дональда Трампа задействует все доступные ресурсы, а вертолеты и самолеты береговой охраны будут искать пропавших людей круглосуточно.