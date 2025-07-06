В Техасе из-за наводнений погиб 51 человек, в том числе 15 детей

В Camp Mystic находилось около 750 детей. По данным CNN, вода поднялась более чем на шесть метров менее чем за два часа.





Губернатор штата Техас Грег Эббот в соцсетях сообщил, что посетил Camp Mystic. По его информации, лагерь снесли бурные воды реки, а уровень подъема воды «над домиками был шокирующим».





Как сообщает CNN, для поисков пропавших без вести задействованы 158 внедорожников, 37 лодок, 10 поисково-спасательных групп, два вертолета, 16 дронов и 302 спасателя.





Примерно 850 человек эвакуировали. Там введен режим ЧС федерального масштаба.