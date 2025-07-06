Новости
Новости 18+
St
В Техасе из-за наводнений погиб 51 человек, в том числе 15 детей
18+
27 воспитанниц христианского лагеря для девочек пропали без вести undefined
Новости

В Техасе из-за наводнений погиб 51 человек, в том числе 15 детей

27 воспитанниц христианского лагеря для девочек пропали без вести

Христианский лагерь для девочек Camp Mystic на берегу реки Гуадалупе был снесен наводнением. По данным телеканала CNN, погибло не менее 51 человека, в том числе 15 детей. 27 девочек пропали без вести. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

В Camp Mystic находилось около 750 детей. По данным CNN, вода поднялась более чем на шесть метров менее чем за два часа. 


Губернатор штата Техас Грег Эббот в соцсетях сообщил, что посетил Camp Mystic. По его информации, лагерь снесли бурные воды реки, а уровень подъема воды «над домиками был шокирующим».


Как сообщает CNN, для поисков пропавших без вести задействованы 158 внедорожников, 37 лодок, 10 поисково-спасательных групп, два вертолета, 16 дронов и 302 спасателя. 


Примерно 850 человек эвакуировали. Там введен режим ЧС федерального масштаба.

Синоптики заявили, что предупреждали властей о готовящейся катастрофе. Власти Техаса заявили, что не ожидали такого сильного ливня, который за короткое время принес столько же осадков, сколько выпадает за несколько месяцев в этом регионе.


Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм пообещала, что администрация президента США Дональда Трампа задействует все доступные ресурсы, а вертолеты и самолеты береговой охраны будут искать пропавших людей круглосуточно.

#дети #сша #наводнение #жертвы #техас
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...