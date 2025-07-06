В Дагестане арестовали подростка, пытавшегося совершить теракт в Буйнакске

Правоохранители в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Он планировал совершить теракт. Юноша арестован, сообщили в следственном управлении СК по Дагестану.





По версии следствия, в марте 2025 года несовершеннолетний житель республики запланировал совершение на территории города Буйнакска террористического акта. В заранее определенном месте он забрал самодельное взрывное устройство, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.





В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.





3 июля сотрудники силовых структур задержали в Санкт-Петербурге девушку, готовившую теракт. Злоумышленницу застали в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, уточнили в ведомстве.





Теракт удалось предотвратить. Гражданка России 2002 года рождения действовала по заданию украинских спецслужб, пояснили в ФСБ.