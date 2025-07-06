Новости
Новости 18+
St
В Дагестане арестовали подростка, пытавшегося совершить теракт в Буйнакске
18+
Его задержали со взрывным устройством undefined
Новости

В Дагестане арестовали подростка, пытавшегося совершить теракт в Буйнакске

Его задержали со взрывным устройством

Правоохранители в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Он планировал совершить теракт. Юноша арестован, сообщили в следственном управлении СК по Дагестану.


По версии следствия, в марте 2025 года несовершеннолетний житель республики запланировал совершение на территории города Буйнакска террористического акта. В заранее определенном месте он забрал самодельное взрывное устройство, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. 


В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении. 


3 июля сотрудники силовых структур задержали в Санкт-Петербурге девушку, готовившую теракт. Злоумышленницу застали в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, уточнили в ведомстве.


Теракт удалось предотвратить. Гражданка России 2002 года рождения действовала по заданию украинских спецслужб, пояснили в ФСБ. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#задержание #дагестан #несовершеннолетние #теракты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...