«Как в калмыцкой пустыне»: синоптики предупредили о рекордной жаре в Москве

В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд в середине следующей недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.





По его словам, самыми знойными станут четверг и пятница. Ночью будет до 19-22 градусов тепла, а в разгар дня термометры покажут до 35, что на 10-12 градусов выше положенной в середине лета нормы.





Это больше похоже «на знойный, засушливый, резко континентальный климат астраханских и калмыцких пустынь», подчеркнул специалист.





10 июля может быть побит температурный рекорд 1996 года, когда в этот день московские метеорологи зафиксировали +33,4 ℃ , указал синоптик.





Однако, по его словам, уже в субботу (12 июля) температура опустится до 29-32 градусов тепла, местами возможны кратковременные дожди. 13 июля, в воскресенье, ожидаются ливни, грозы, град и шквал, днем температура составит 25-28 тепла, отметил Тишковец.