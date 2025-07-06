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«Как в калмыцкой пустыне»: синоптики предупредили о рекордной жаре в Москве
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Температура воздуха в столице прогреется до +35 ℃ undefined
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«Как в калмыцкой пустыне»: синоптики предупредили о рекордной жаре в Москве

Температура воздуха в столице прогреется до +35 ℃

В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд в середине следующей недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. 


По его словам, самыми знойными станут четверг и пятница. Ночью будет до 19-22 градусов тепла, а в разгар дня термометры покажут до 35, что на 10-12 градусов выше положенной в середине лета нормы. 


Это больше похоже «на знойный, засушливый, резко континентальный климат астраханских и калмыцких пустынь», подчеркнул специалист. 


10 июля может быть побит температурный рекорд 1996 года, когда в этот день московские метеорологи зафиксировали +33,4 ℃ , указал синоптик. 


Однако, по его словам, уже в субботу (12 июля) температура опустится до 29-32 градусов тепла, местами возможны кратковременные дожди. 13 июля, в воскресенье, ожидаются ливни, грозы, град и шквал, днем температура составит 25-28 тепла, отметил Тишковец. 

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#москва #жара #прогноз погоды #метеорологи
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