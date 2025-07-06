Футболист Смолов принес извинения после драки в ресторане

Футболист Федор Смолов принес извинения за драку в «Кофемании» и рассказал, что обратился в полицию из-за шантажа. Он подчеркнул, что «драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя».





«Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем, что запечатлено на выложенном видео», — сказал футболист.





По словам спортсмена, с самого начала он хотел контактировать только с потерпевшим, выплатить компенсацию, но «начали появляться какие-то люди, которых я никогда в жизни не видел и которые не имеют отношения к этой ситуации».





Его начали шантажировать, отметил Смолов. В связи с этим спортсмен подал заявление в полицию.





Инцидент произошел в конце мая, в Сеть видео драки попало 5 июля. По одной из версий, мужчины в кафе громко обсуждали спортсмена, и Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации.