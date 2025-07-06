Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА на подлете к Москве

5 июля Собянин также сообщал о сбитых на подлете к Москве дронах.





20 июня Собянин на Петербургском экономическом форуме сообщил, что эффективность работы средств противовоздушной обороны рядом с Москвой — 99,9%.





Он напомнил, что за последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников, тогда как «долетели и упали на Москву буквально считанные единицы».