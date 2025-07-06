Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о том, что на подлете к столице были перехвачены шесть беспилотных летательных аппаратов.
По информации мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
5 июля Собянин также сообщал о сбитых на подлете к Москве дронах.
20 июня Собянин на Петербургском экономическом форуме сообщил, что эффективность работы средств противовоздушной обороны рядом с Москвой — 99,9%.
Он напомнил, что за последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников, тогда как «долетели и упали на Москву буквально считанные единицы».