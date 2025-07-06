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Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА на подлете к Москве
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На место падения обломков выехали экстренные службы undefined
Новости

Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА на подлете к Москве

На место падения обломков выехали экстренные службы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о том, что на подлете к столице были перехвачены шесть беспилотных летательных аппаратов.


По информации мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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5 июля Собянин также сообщал о сбитых на подлете к Москве дронах. 


20 июня Собянин на Петербургском экономическом форуме сообщил, что эффективность работы средств противовоздушной обороны рядом с Москвой — 99,9%. 


Он напомнил, что за последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников, тогда как «долетели и упали на Москву буквально считанные единицы». 

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