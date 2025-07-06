Путин почтил память погибших на СВО и назвал россиян «колоссальной несокрушимой силой в своей правоте и единстве»

Президент России Владимир Путин выступил на организованном «Народным фронтом» форуме «Все для победы!». Глава государства почтил минутой молчания память генерала Михаила Гудкова и всех воинов, павших на СВО.





Он также назвал Гудкова настоящим русским офицером. Путин заявил, что «россияне вместе — колоссальная несокрушимая сила в своей правоте и единстве».





Он рассказал о всенародной общественной поддержке бойцов СВО. Россияне собрали больше 54 миллиардов рублей «народных денег» на поддержку спецоперации, отметил президент.





Российские беспилотники сожгли вражеской техники более чем на два миллиарда долларов, сказал Путин.





Отправляющие оружие на Украину западные правительства должны задуматься, на что тратят народные деньги, добавил президент.





Техника отечественных Кулибиных для СВО порой превосходит по качеству и эффективности «железо» противников РФ из стран НАТО, отметил Владимир Путин.





Главной целью он назвал безопасное и мирное будущее России. «Ради этого ребята воюют на фронте», — подчеркнул президент.