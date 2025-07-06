Путин посмертно наградил заместителя главкома ВМФ Гудкова медалью «Золотая Звезда»

Президент России Владимир Путин посмертно наградил заместителя главнокомандующего ВМФ Михаила Гудкова медалью «Золотая Звезда». Военный погиб в Курской области.





3 июля о смерти генерал-майора сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. По его словам, даже после назначения на высокую должность военный по-прежнему выезжал на позиции морпехов.





Кожемяко подчеркивал, что «это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота».





Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что замглавкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков — первый в современной истории дважды Герой России.





Он также отметил, что поручил установить погибшему генерал-майору памятник и увековечить его имя в топонимике города.





До назначения на пост заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-майор Гудков занимал должность командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.





О его переводе на новую работу сообщал президент России Владимир Путин во время своего визита на атомную подлодку «Архангельск» в марте этого года.