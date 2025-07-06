Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион. В Израиле заявляли о перехвате ракеты из Йемена.





О нанесении удара по Израилю сообщила пресс-служба движения со ссылкой на военных. Хуситы уточнили, что использовали ракету «Палестина-2», которую они называли значительным технологическим достижением.





Представители движения подчеркнули, что атака достигла своей цели и привела к приостановке движения в аэропорту.





Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью сообщала об успешном перехвате ракеты, запущенной из Йемена в сторону Израиля.