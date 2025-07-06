Новости
Новости 18+
St
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион
18+
В движении «Ансар Аллах» указали, что снаряд достиг своей цели undefined
Новости

Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

В движении «Ансар Аллах» указали, что снаряд достиг своей цели

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион. В Израиле заявляли о перехвате ракеты из Йемена. 


О нанесении удара по Израилю сообщила пресс-служба движения со ссылкой на военных. Хуситы уточнили, что использовали ракету «Палестина-2», которую они называли значительным технологическим достижением.


Представители движения подчеркнули, что атака достигла своей цели и привела к приостановке движения в аэропорту. 


Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью сообщала об успешном перехвате ракеты, запущенной из Йемена в сторону Израиля. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#израиль #ракетный удар #хуситы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...