Взрыв газа прогремел в пятиэтажке в Саратовской области

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в городе Ершове Саратовской области, сообщил начальник Управления региональной безопасности Юрий Юрин. Разрушена часть верхнего этажа.





Пострадали три квартиры, жертв нет, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Пожарные борются с огнем, организована эвакуация жильцов.





В доме, где случился взрыв газа, разрушена кровля и выбиты стекла, сообщили в ГУ МЧС по региону.





Для координации действий уполномоченных служб на место ЧП выехал прокурор Ершовского района Константин Чудаев. Районная прокуратура начала проверку. Для жителей дома организовали пункт временного размещения.