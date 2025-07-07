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Взрыв газа прогремел в пятиэтажке в Саратовской области
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Предварительно, повреждены три квартиры Фото: Global Look Press / Илья Московец
Новости

Взрыв газа прогремел в пятиэтажке в Саратовской области

Предварительно, повреждены три квартиры

Фото: Global Look Press / Илья Московец

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в городе Ершове Саратовской области, сообщил начальник Управления региональной безопасности Юрий Юрин. Разрушена часть верхнего этажа. 


Пострадали три квартиры, жертв нет, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Пожарные борются с огнем, организована эвакуация жильцов.


В доме, где случился взрыв газа, разрушена кровля и выбиты стекла, сообщили в ГУ МЧС по региону.


Для координации действий уполномоченных служб на место ЧП выехал прокурор Ершовского района Константин Чудаев. Районная прокуратура начала проверку. Для жителей дома организовали пункт временного размещения.

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#взрыв #саратовская область #бусаргин
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