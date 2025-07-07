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Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело против военного судьи Тришкина
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Его хотят привлечь за умышленное причинение вреда здоровью undefined
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Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело против военного судьи Тришкина

Его хотят привлечь за умышленное причинение вреда здоровью

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Об этом свидетельствует повестка заседания ВККС.


Судью подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В частности, речь идет о действиях из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды и с использованием оружия или предметов в качестве оружия.


Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Заседание ВККС по этому вопросу пройдет 16 июля в 09:30.


Альберт Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году и специализируется на уголовных делах. Сейчас он рассматривает дело лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова*, которого обвиняют в оправдании терроризма. В том же 2016-м Тришкин вынес приговор по резонансному делу, которое было связано с российскими националистами, а также созданием экстремистского сообщества для осуществления антиправительственных выступлений в Казахстане. Тришкин приговорил одного из лидеров националистического движения «Русские» (признано экстремистским и запрещено в России) Александра Поткина (Белова) к 7,5 года колонии, а также обязал его выплатить 4,9 миллиарда рублей по делу о махинациях.


Согласно российскому законодательству, судьи обладают неприкосновенностью. Для возбуждения уголовного дела или привлечения судьи в качестве обвиняемого требуется согласие ВККС. Подобные запросы может направлять только председатель Следственного комитета.


Ранее Бастрыкин сообщил, что СК возбудил уголовное дело в отношении военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранения.


*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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#суд #скр #бастрыкин
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