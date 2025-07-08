Упавшим на дом в Татарстане дроном оказался новейший российский беспилотник

Летательным аппаратом, который упал на дачный участок в поселке Дербышки под Казанью, оказался новейший российский беспилотник «Альтиус». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА).





Дрон совершал испытательный полет в Казани, взлет с аэродрома базирования прошел штатно, заявил представитель предприятия. Однако во время полета была нарушена спутниковая навигация «неустановленными внешними средствами РЭБ».





Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации, рассказали в пресс-службе. Во время посадки произошла внештатная ситуация. Представитель предприятия подтвердил, что, по предварительным данным, жертв нет.





Ранее сообщалось, что летательный аппарат упал на территорию частного дома в поселке Дербышки в Татарстане рядом с Казанью. Предполагалось, что это мог быть легкомоторный самолет.