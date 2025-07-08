Директор «Тайгана» Зубков объяснил, почему на него напал лев

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков впервые подробно рассказал о нападении на него льва, которое произошло в июне. На пресс-конференции после выписки из больницы он объяснил, что хищник ориентировался на свои природные инстинкты.





«Это инстинкт, шея — они всегда хватают за шею. Душат жертву и потом начинают кушать», — сказал Зубков РИА Новости. По его словам, инцидент произошел, когда он слишком близко подошел к 250-килограммовому хищнику во время кормления.





Директор парка признался, что чувствовал, как зубы хищника сжимаются вокруг его позвоночника. Зубков уточнил, что главной задачей для него было сохранить дыхание, так как если бы лев перекусил сонную артерию, раздавил трахею или повредил позвоночник, то смерть наступила бы сразу.





Напомним, что после нападения Зубков со множественными травмами был доставлен в больницу и прооперирован. В парке «Тайган» тогда сообщили, что жизненно важные органы не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.





Во время нахождения в больнице Зубков написал оттуда письмо, в котором сообщил, что идет на поправку и скоро снова будет в строю.