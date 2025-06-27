«Скоро буду в строю»: укушенный львом глава парка «Тайган» прислал письмо из больницы

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков прислал письмо из больницы. Он сообщил, что идет на поправку и скоро снова будет в строю. Ранее во время кормления на него напал лев.





Зубков поблагодарил всех, кто переживает за него и поддерживает его. О его письме рассказала на видео представитель парка Татьяна Алексагина. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Тайгана».





Владелец сафари-парка уже ходит по палате и коридору и присылает письменные указания по работе, добавила Алексагина.





22 июня во время кормления в «Тайгане» один из львов напал на Олега Зубкова. Хищник разорвал трахею мужчине, а также оторвал большую грудную мышцу и повредил мышцы шеи. Зубков сам выбрался из клетки львов и потерял сознание.





В октябре 2024 года львы загрызли управляющую «Тайгана» Леокадию Перевалову. Она проработала в парке 17 лет.