Трамп заявил, что подписал торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем. Он также анонсировал крупное соглашение с Индией.





Политик не раскрыл подробности сделки с Пекином, а отметил только, что торговый представитель США Джеймисон Грир сейчас «очень занят». Трамп рассказал об этом во время своего выступления в Белом доме 26 июня.





Президент США допустил, что Индия станет следующей страной, с которой Вашингтон подпишет торговое соглашение.





При этом Трамп заявил, что Штаты не будут заключать сделки со всеми государствами, а некоторым просто направят письмо со словами: «Большое спасибо, вы заплатите [тарифы в] 20%, 25%, 45%».





12 июня политик говорил, что Вашингтон и Пекин договорились: Соединенные Штаты понизят пошлины на китайские товары до 55%, а КНР — на американские до 10%.





Дональд Трамп в апреле объявил о введении пошлин от 10% до 50% в отношении 185 государств. Ограничения не коснулись России, Белоруссии, КНДР и Кубы.