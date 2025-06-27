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Трамп заявил, что подписал торговую сделку с Китаем
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Президент США также анонсировал крупное соглашение с Индией undefined
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Трамп заявил, что подписал торговую сделку с Китаем

Президент США также анонсировал крупное соглашение с Индией

Президент США Дональд Трамп заявил, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем. Он также анонсировал крупное соглашение с Индией.


Политик не раскрыл подробности сделки с Пекином, а отметил только, что торговый представитель США Джеймисон Грир сейчас «очень занят». Трамп рассказал об этом во время своего выступления в Белом доме 26 июня.


Президент США допустил, что Индия станет следующей страной, с которой Вашингтон подпишет торговое соглашение.


При этом Трамп заявил, что Штаты не будут заключать сделки со всеми государствами, а некоторым просто направят письмо со словами: «Большое спасибо, вы заплатите [тарифы в] 20%, 25%, 45%».


12 июня политик говорил, что Вашингтон и Пекин договорились: Соединенные Штаты понизят пошлины на китайские товары до 55%, а КНР — на американские до 10%. 


Дональд Трамп в апреле объявил о введении пошлин от 10% до 50% в отношении 185 государств. Ограничения не коснулись России, Белоруссии, КНДР и Кубы.

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