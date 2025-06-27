Юру Борисова пригласили вступить в Американскую киноакадемию, которая вручает «Оскар»

Российского актера Юру Борисова пригласили стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук, которая вручает «Оскар». Об этом сообщает американское издание Variety.





Издание опубликовало список из 534 деятелей искусства, которых пригласили вступить в киноакадемию. Этих людей отметили за «исключительный вклад в искусство и науку кинопроизводства».





Помимо Юры Борисова в список вошли обладатели премии «Оскар-2025» американские актеры Киран Калкин и Майки Мэдисон, а также певица и актриса Ариана Гранде, актеры Эндрю Скотт, Себастьян Стэн, Джейсон Момоа и другие.





Юра Борисов в 2025 году был номинантом на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора». Он уступил награду Кирану Калкину, сыгравшему в картине Джесси Айзенберга «Настоящая боль».





«Анора» американского режиссера Шона Бейкери выиграла «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Сыгравшая главную роль в картине Майки Мэдисон получила награду «Лучшая актриса».