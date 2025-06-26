«За это стоит и заплатить»: Путин пошутил про пользу для мира от попыток Запада украсть замороженные активы России

Попытка Запада присвоить замороженные золотовалютные активы России может стать полезной для мира. Об этом в шутку заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Минске.





Во время своей речи глава государства поднял вопрос заморозки золотовалютных резервов РФ в западных банках. Президент напомнил о непрекращающихся разговорах об их изъятии и отметил, что в этом случае ускорится регионализация платежных систем.





«А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — с улыбкой сказал Путин.





Следом российский лидер отметил, что базовое образование у него юридическое, поэтому вернее будет назвать происходящее грабежом, ведь кража — тайное похищение имущества.





По оценкам Минфина, из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов (около 300 миллиардов долларов). В декабре 2024 года Путин отмечал, что США и страны Европы заблокировали, но «пока не украли» резервы Банка России, хранящиеся за рубежом.