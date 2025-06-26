Новости
Новости 18+
St
«За это стоит и заплатить»: Путин пошутил про пользу для мира от попыток Запада украсть замороженные активы России
18+
Глава государства подчеркнул, что данный шаг ускорит регионализацию платежных систем undefined
Новости

«За это стоит и заплатить»: Путин пошутил про пользу для мира от попыток Запада украсть замороженные активы России

Глава государства подчеркнул, что данный шаг ускорит регионализацию платежных систем

Попытка Запада присвоить замороженные золотовалютные активы России может стать полезной для мира. Об этом в шутку заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Минске.


Во время своей речи глава государства поднял вопрос заморозки золотовалютных резервов РФ в западных банках. Президент напомнил о непрекращающихся разговорах об их изъятии и отметил, что в этом случае ускорится регионализация платежных систем.


«А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — с улыбкой сказал Путин.


Следом российский лидер отметил, что базовое образование у него юридическое, поэтому вернее будет назвать происходящее грабежом, ведь кража — тайное похищение имущества.


По оценкам Минфина, из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов (около 300 миллиардов долларов). В декабре 2024 года Путин отмечал, что США и страны Европы заблокировали, но «пока не украли» резервы Банка России, хранящиеся за рубежом.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#путин #санкции #рф #запад #экономика
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...