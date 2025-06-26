В Курской области при ударе украинского дрона пострадал китайский журналист

Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан получил ранение при атаке дрона. Об этом сообщил в своем официальном Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, у Юйгуана открытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.





Губернатор сообщил, что журналист находился в поселке Коренево, когда его с помощью дрона атаковали украинские военные. В приграничье корреспондент направился самостоятельно. По данным СМИ, он готовил репортаж о жителях Курской области, подвергающихся атакам БПЛА.





В ближайшее время мужчину доставят в Курскую областную больницу, где врачи сделают все, чтобы сохранить его жизнь и здоровье. Ему уже оказывают медицинскую помощь.





26 июня официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи устанавливают обстоятельства атаки ВСУ на мирного жителя Курской области, который оказывал гуманитарную помощь. По его машине ударили дроном — мужчина получил осколочные ранения.





По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Также следователи назначили проведение судебных экспертиз, предназначенных для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью мужчины и размера ущерба.