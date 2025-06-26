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Юрий Дудь пробежался на каблуках в Париже
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Журналист выиграл забег у рэпера VACÍO undefined
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Юрий Дудь пробежался на каблуках в Париже

Журналист выиграл забег у рэпера VACÍO

Журналист Юрий Дудь (признан Минюстом России иноагентом) пробежался на каблуках в Париже. Ходить в туфлях на высоком каблуке его научил участник голой вечеринки, рэпер VACÍO (Николай Васильев).


Исполнитель в интервью поделился с Дудем, что задумался о хождении на каблуках еще в тот момент, когда жил в России. По словам эпатажного музыканта, он захотел примерить такую обувь, потому что это не принято в обществе, а также для того, чтобы «раздвинуть границы».


VACÍO научил Дудя ходить в мужских туфлях на каблуках и устроил забег по улице в Париже. Журналист прибежал первым. Он отметил, что ходить на каблуках неудобно, но у него это получается.


Дудь предположил, что фрагмент видео с их пробежкой может стать вирусным и будет публиковаться со словами о том, к чему может привести гетеросексуальных мужчин жизнь в Европе.

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#париж #рэпер #юрий дудь #vacio
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