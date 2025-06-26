Юрий Дудь пробежался на каблуках в Париже

Журналист Юрий Дудь (признан Минюстом России иноагентом) пробежался на каблуках в Париже. Ходить в туфлях на высоком каблуке его научил участник голой вечеринки, рэпер VACÍO (Николай Васильев).





Исполнитель в интервью поделился с Дудем, что задумался о хождении на каблуках еще в тот момент, когда жил в России. По словам эпатажного музыканта, он захотел примерить такую обувь, потому что это не принято в обществе, а также для того, чтобы «раздвинуть границы».





VACÍO научил Дудя ходить в мужских туфлях на каблуках и устроил забег по улице в Париже. Журналист прибежал первым. Он отметил, что ходить на каблуках неудобно, но у него это получается.





Дудь предположил, что фрагмент видео с их пробежкой может стать вирусным и будет публиковаться со словами о том, к чему может привести гетеросексуальных мужчин жизнь в Европе.