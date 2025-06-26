Лолита ответила на слова VACIO о том, что гости голой вечеринки осуждали его за носок на причинном месте

Певица, актриса Лолита Милявская прокомментировала сообщения рэпера VACÍO (Николая Васильева) о том, что гости голой вечеринки осуждали его за носок на причинном месте. Милявская рассказала, что увидела музыканта только через 2-3 часа после начала мероприятия. По ее словам, он тихо и скромно стоял в уголке спиной ко всем. Певица не заметила, как гости вечеринки пытались сорвать с него «костюм».





«Я увидела парня часа через два или три после того, как он тихо и скромно стоял в уголке спиной ко всем. Мы с ним незнакомы. Чтобы кто-то снимал с него носок, я такого не видела. Хотя помещение было маленьким. Честно, такого не припомню», — сообщила артистка Daily Storm.





Она поделилась, что на мероприятии вместе с певицей Ольгой Орловой беседовала о 2000-х возле барной стойки. Лолита узнала о VACÍO подробнее уже после того, как всех звезд «начали громить» за посещение вечеринки Насти Ивлеевой.





«Я даже там не удосужилась спросить, кто это. Люди разные. Причем, собственно, [образ рэпера] — повторение знаменитого эпатажного поступка одной из выдающихся рок-групп. У меня ничего не вызвало, честно скажу. Чего я только не видела! Он вел себя крайне скромно. Еще раз подчеркиваю, я не видела, кто к нему вообще как-то относился», — добавила певица.





В интервью Юрию Дудю (признан Минюстом России иноагентом) рэпер рассказал, что надел только носок в качестве костюма, поскольку подумал, что это будет смешно. По его словам, во время мероприятия гости фотографировали его исподтишка, а один из участников вечеринки даже пытался сорвать с него носок.









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