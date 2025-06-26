Рэпер VACÍO рассказал, почему надел носок на вечеринку Ивлеевой и как она на это отреагировала

Рэпер VACÍO (Николай Васильев) рассказал в интервью Юрию Дудю (признан Минюстом России иноагентом), что надел носок на причинное место на голой вечеринке блогера Насти Ивлеевой, поскольку подумал, что это будет смешно. По словам музыканта, ведущая сказала ему, что он классно выглядит в таком откровенном наряде.





Рэпер отметил, что во время мероприятия гости фотографировали его исподтишка, а один из участников вечеринки даже пытался сорвать с него носок.





По словам Васильева, после вечеринки Ивлеева отправила ему его фотографии с мероприятия, поблагодарила, что он пришел, и похвалила, что он — настоящий панк, который умеет веселиться.





Но уже через восемь часов фотографии и переписка с ведущей были удалены. А на следующий день после вечеринки VACÍO задержали правоохранители.





Кроме того, добавил VACÍO, знакомые сообщили ему, что его видео с вечеринки видел Владимир Владимирович [Путин].





Рэпер считает, что Бог помог ему избежать службы в Российской армии. По его словам, когда он в 10-й раз пришел в военкомат, его документы потеряли и попросили приехать в следующий раз. Но музыкант уехал из России.





Голая вечеринка Насти Ивлеевой прошла в декабре 2023 года. Николай Васильев посетил мероприятие голым, надев на пенис носок. Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовал на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.









*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ.