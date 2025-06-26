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WP: Трамп поклялся НАТО, что Россия не нападет на них, пока он у власти
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Политик выступил с таким заявлением на сессии саммита альянса в Гааге undefined
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WP: Трамп поклялся НАТО, что Россия не нападет на них, пока он у власти

Политик выступил с таким заявлением на сессии саммита альянса в Гааге

Президент США Дональд Трамп на сессии саммита НАТО в Гааге поклялся, что Россия не нападет на страны альянса, пока он находится у власти. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на трех европейских чиновников.


Во время своего выступления Трамп также приветствовал планы стран НАТО повысить расходы на оборону. Политик еще в свой прошлый президентский срок неоднократно призывал к увеличению оборонных трат блока.


25 июня страны Североатлантического альянса на саммите в Гааге обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году. Организация объяснила, что приняла такое решение из-за серьезных угроз и вызовов безопасности. В числе долгосрочных угроз была отмечена Россия.


Следующие выборы президента США запланированы на ноябрь 2028 года. Инаугурация нового лидера пройдет в январе 2029 года.

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